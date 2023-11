Jahresrückblick mit Instagram Wrapped: Warum das keine gute Idee ist

Und hier fängt das Problem an: Instagram selbst bietet eine solche Rückblick-Funktion überhaupt nicht an! Das tut nur eine Drittanbieter-App: Wrapped for Instagram (Apple) oder Wrapped (Google) heißt sie – und steht nicht in Zusammenhang mit Instagram. Wenn man sich die App genauer anschaut, gibt es Ungereimtheiten. Darüber berichtet unter anderem das Magazin Business Insider. Herausgegeben wird sie von Wrapped Labs, LLC. Das Unternehmen soll angeblich in Kalifornien sitzen. Laut Business Insider gibt es eine Firma mit dem Namen im dazugehörigen Handelsregister aber nicht.

