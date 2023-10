„Ich spürte, wie die Flammen meinen Körper umhüllten" - Brandopfer macht anderen Mut

Aufgeben ist für die tapfere Frau aber keine Option. Auch wenn nicht immer alles einfach gewesen sei, müsse sie „die Ärmel hochkrempeln“ und mutig sein. „Der Weg ist noch lang, aber ich bin zuversichtlich“, so de Leo. Für ihre Narben schäme sie sich – im Gegenteil. Sie erinnern sie jeden Tag daran, was sie durchgemacht und es letzten Endes gschafft habe. Ihre Geschichte will Giulia de Leo teilen, um anderen Menschen Mut zu machen.

„Ich habe immer alles mit einem Lächeln betrachtet und werde dies auch weiterhin in jedem Moment meines Lebens tun. Ich war nur einen Schritt vom Tod entfernt und ich kann nicht anders, als jeden Tag in vollen Zügen zu leben", erklärt die 30-Jährige. Welch eine beeindruckende Frau. (kko)