Denn: Die Saison für Vander Esch ist nach nur wenigen Spielen wegen seiner schweren Nackenverletzung vorbei. Das bestätigte Teambesitzer und General Manager Jerry Jones am Dienstag in einem Radiointerview mit 105.3 The Fan: „Das ist natürlich ein sehr großer Verlust für uns.“ Er ergänzte: „Er ist ein integraler Bestandteil unserer Abwehr da draußen. Wir wünschen ihm nur alles Gute.“

Lese-Tipp: Vier in einer Woche! OnlyFans-Model vernascht reihenweise NFL-Stars

Doch für Vander Esch könnte es knüppelhart kommen, wie Jones andeutete. „Allein die Art seiner Verletzung veranlasst mich, wirklich längerfristig zu denken und darüber hinaus, was es für die nächste Woche oder den nächsten Monat bedeutet“, sagte der 81-Jährige. Somit machte er klar: Sogar die Karriere des 27-jährigen NFL-Stars ist gefährdet.

Lese-Tipp: Taylor Swift und Travis Kelce: Experten vermuten Blitz-Verlobung bis Mai?!

Vander Esch wäre diese Woche eigentlich berechtigt, aus der Verletztenreserve zu kommen. Doch die Schmerzen sind noch zu groß – und rücken ein Comeback in ganz weite Ferne. Der Linebacker verletzte sich am 8. Oktober im Spiel gegen die San Francisco 49ers. Bei einem Spielzug wurde er mit einem Brutalo-Hit von hinten in das rechte Bein eines Gegenspielers gestoßen und klemmte sich den Hals ein.