Mehr Sexy-Details über ihre Nächte mit den Profi-Sportlern erzählt Breanna Akili in ihrem Podcast „We In Miami“: „Ich wollte einfach etwas Spaß haben. Innerhalb von einer Woche haben mich vier NFL-Spieler zu sich ausgeflogen. Ich hatte alle Hände voll zu tun in dieser Woche, aber ich wurde sehr sehr gut bezahlt!“

Weiter: „Ihre Namen werde ich nicht sagen, die Teams aber: Einer spielt bei den Pittsburgh Steelers, die anderen drei spielen bei den Kansas City Chiefs.“