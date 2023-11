Taraja Ramsess und seine Töchter Sundari (13) und Fugibo (zwei Monate) starben am Unfallort, wie die Daily Mail berichtet. Sein Sohn Kisasi (10) erlag am Sonntag seinen schweren Verletzungen, die er bei dem Unglück in der Halloween-Nacht erlitten hatte.

Der Stuntman war am 31. Oktober mit seinem Pickup auf der Autobahn in Dekalb County (US-Bundesstaat Georgia) unterwegs, als er mit einem Sattelschlepper zusammenstieß. Auch ein dreijähriges Mädchen wurde dabei verletzt und kam im kritischen Zustand ins Krankenhaus. Nach Behördenangaben ist der Zustand des Kindes ernst, aber stabil.

Lesen Sie auch: Von der Rampe in den Abgrund! Stuntmen fällt mit Auto von Hausdach