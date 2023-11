„Man könnte meinen, er hätte einen Boxkampf gehabt“, sagt die Mutter im Gespräch mit dem französischen Sender Bfmtv. Passiert sei der Vorfall am 16. November in einer Kita in der Region Alpes-Maritimes in Vence, etwa zwanzig Kilometer von Nizza entfernt. „Er krabbelte auf mich zu und ich sah, dass er völlig entstellt war. Ich war schockiert, fassungslos“, sagt die Mutter weiter.

