Nach Spielen gegen Aberdeen, PAOK Saloniki und HJK Helsinki hat die Eintracht alle Gegner der Gruppenphase kennengelernt. Die Rückspiele starten in umgekehrter Reihenfolge: Am 9. November trifft die Eintracht erneut auf die Finnen, es folgen am 30. November das Heimspiel gegen PAOK Saloniki und zum Abschluss am 14. Dezember das finale Gruppenspiel im schottischen Aberdeen. Noch vor dem Abschluss der Bundesliga-Hinrunde wird sich damit entscheiden, ob die Eintracht in Europa überwintert.

Lese-Tipp: Fußballspiel in der Ukraine dauert fünf Stunden - der Grund ist erschütternd