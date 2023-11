Die Ursache für den Zusammenbruch: eine Herzmuskelentzündung. Diese Diagnose teilte der Stümer (früher u.a. VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt) am Donnerstag nach „vielen Untersuchungen“ auf der Webseite seines Vereins NEC Njimegen mit. „Ich habe Glück gehabt, dass ich auf dem Platz erfolgreich reanimiert wurde“, schrieb Dost.

Ob er nach dem schlimmen Vorfall jemals wieder auf dem Platz stehen kann? Fraglich! Dost kündigte eine Auszeit an. Danach werde er über seine Zukunft im Fußball entscheiden. Dost schrieb: „Jeder weiß, dass ich das Spiel vermissen werde. In erster Linie meine Kollegen, aber auch die Fans, die Trainingseinheiten und die Atmosphäre in den Fußballstadien.“ Und weiter: „Jetzt ist es jedoch an der Zeit, auf mich selbst zu schauen und eine Pause einzulegen. Ich rechne in nächster Zeit mit nichts, nur mit meiner Genesung im Kreise meiner Familie und Verwandten.“