Große Trauer um Jutta Müller: Eiskunstlauf-Ikone ist tot

Die Nachricht über den Tod bestätigte Tochter Gaby Seyfert am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur, nachdem zunächst der MDR darüber berichtet hatte. „Mit ihr verliert die Eiskunstlauf-Welt eine der größten Trainerpersönlichkeiten und ist bestürzt über ihren Tod“, sagte Andreas Wagner, Präsident der Deutschen Eislauf-Union.

Im DDR-Sport war Müller eine der schillerndsten Trainerinnen. Linientreue und SED-Mitgliedschaft hielten die „Eiserne Lady“ des Eiskunstlaufs nicht davon ab, mit Pelzmantel in den Arenen der Welt die Erfolge an der Seite ihrer Schlittschuh-Größen Katarina Witt, Anett Pötzsch, Jan Hoffmann oder ihrer Tochter zu feiern. Von Mitte der 1960er-Jahre an holte die Chemnitzerin in drei Jahrzehnten 57 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bei Wettkämpfen. Olympiasiege feierte Müller mit Pötzsch (1980) und Witt (1984/1988). Mit ihrer Tochter gewann Müller Olympia-Silber und zwei Weltmeistertitel.