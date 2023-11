Barona hielt sich gerade bei einem Surf-Wettbewerb in El Salvador auf. Die lokale Polizeibehörde berichtet, dass sich der Sufer zum Zeitpunkt seines Todes in einem Hotel in El Zonte im Departement La Libertad aufhielt.

Die genauen Todesumstände sind noch nicht bekannt. Da Barona allerdings in seinem Hotel starb, wird aktuell von einem Herzinfarkt ausgegangen.

