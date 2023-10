„Dass ich als Cheftrainer zu Ajax zurückkehren könnte, war ihr Herzenswunsch“, sagte der 59-Jährige. „Leider hat sie es nicht mehr erlebt. Vielleicht hat sie von oben herab dabei eine große Rolle gespielt. Ich glaube daran, dass sie es getan hat.“ Um sich dem aktuellen Tabellenletzten anzuschließen, musste Van 't Schip auch deshalb nicht zögern. Er fühlte sich gestärkt durch die Gespräche mit seiner Frau, wie NOS berichtet: „Sie hat von Anfang an gesagt: ,Mach es. Mach es’."

Seine Frau Danielle war am 10. Oktober im Alter von 55 Jahren an den Folgen von Darmkrebs gestorben. Das Paar war 34 Jahre verheiratet und hat zwei Kinder, Tochter Estelle und Sohn Davey. Die gesamte Familie hat viele Berühungspunkte mit dem Verein: Danielle lernte van 't Schip als Jugendspieler bei Ajax kennen. Ihr Großvater, der beliebte Amsterdamer Sänger Willy Alberti, besuchte regelmäßig Ajax-Heimspiele. Van 't Schips Schwiegermutter ist die populäre Sängerin Willeke Alberti, die in dritter Ehe mit dem früheren Ajax- und Bayern-Spieler Sören Lerby verheiratet war.