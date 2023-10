„Ich bin auch der Einzige gewesen, der in die Richtung gelaufen ist. Und da bin ich drauf zu und habe ihn am Boden liegen sehen. Ohne Vitalfunktion. Also blau, kein Puls“, erinnert sich Markus Petz. Er beginnt mit einer Herzdruckmassage, die rettet dem 46-jährigen Ali das Leben, wie später im Krankenhaus klar wird.

Lese-Tipp: So funktioniert die Herzdruckmassage

Die Herzdruckmassage hält den Kreislauf aufrecht, bis professionelle Hilfe kommt. So kann das Gehirn weiter mit Sauerstoff versorgt werden. Man könne dabei nichts falsch machen. Selbst wenn Rippen brechen, stirbt man daran nicht, wie Notarzt Dr. Niels Kunze-Skikszay im RTL-Interview rät. Er verrät außerdem ein paar hilreiche Richtlinien: Etwa in der Mitte zwischen den beiden Brustwarzen die Hand auflegen, etwa 100 Mal pro Minute eindrücken und dabei den Beat von „Staying Alive“ im Kopf haben.