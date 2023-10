Aus dem Herbst sind Kürbisse nicht wegzudenken. Tief orange bis dunkelgrün, riesengroß oder sehr klein: Kaum ein anderes Gemüse ist so vielfältig - und hat so viele verschiedene Sorten. Doch nur etwa ein Viertel der rund 800 Kürbissorten ist essbar, die übrigen sind lediglich Zierfrüchte. Aber wie können wir die unterschiedlichen Kürbisse voneinander unterscheiden? Und woher wissen wir, ob wir die Schale mitessen können oder besser nicht? Wir haben die acht beliebtesten Kürbissorten aufgelistet und erklären Ihnen, woraus Sie beim Zubereiten achten sollten. Außerdem: Sehen Sie im Video, wie Sie in nur vier Minuten eine leckere Kürbissuppe zaubern können.