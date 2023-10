Vom Veranstalter gibt es nach 70 fast komplett ausverkauften Konzerten für Helene Fischer einen XXL-Rosenstrauß zum Dank. Und natürlich bedankt sich auch die Sängerin: bei ihren Fans mit zahlreichen Luftküssen. Bei ihrer Crew – darunter auch ihr Thomas Seitel (38) – mit einem labbrigen, hautfarbenen Gegendstand, den sie unter ihrem Rock hervor holt. Dabei schreit sie Richtung Team: „And guys, THIS is for you!“ (zu deutsch: Und Leute, DAS hier ist für euch!). Anschließend wedelt sie mit dem Teil hin und her.

Lese-Tipp: Helene Fischers heißer Höhepunkt mit Thomas Seitel