Held auf vier Pfoten! Hund rettet Gabriel (17) das Leben

„Axel war schon immer sehr intuitiv. Er spürt, wenn etwas nicht stimmt, wenn wir uns zum Beispiel schlecht fühlen oder gestresst sind. Und er tut sein Bestes, um das Problem zu lösen", sagt Gabriel Silva dem People-Magazin. „An diesem Morgen muss er gespürt haben, dass ich Hilfe brauchte, also hat er jemanden geweckt, der helfen konnte." Der Teenager wird sofort in die Notaufnahme gebracht. Gabriels Mutter kann nur schwer begreifen, was passiert ist: „Wir wären nicht auf die Idee gekommen, in Gabriels Zimmer zu gehen und ihn zu wecken.“

Die Ärzte stellen fest, dass Gabriel eine Arteriendissektion hatte. „Eine Notfallsituation, die auftritt, wenn sich ein Riss in der Auskleidung einer Arterie bildet“, erklärt die Mayo Clinic. Dadurch erlitt der Highschool-Schüler einen ischämischen Schlaganfall, der entstehtt, wenn ein Blutgefäß, das das Gehirn mit Blut versorgt, verstopft ist. Silva bekommt Blutverdünner, damit die Blutzufuhr zu seinem Gehirn schnellstmöglich wieder hergestellt wird.