Es ist das Familienfest schlechthin, doch bei Heidi Klum wird’s unterm Christbaum am 25. Dezember ziemlich leer sein. In diesem Jahr feiert die Vierfach-Mama nämlich zum ersten Mal ohne ihre Kinder Leni (19), Henry (18), Johan (16) und Lou (14). „Dieses Jahr verbringe ich Weihnachten und Silvester nur mit meinem Mann – ganz alleine“, verrät sie in einer Instagram-Fragerunde den Fans.



Lese-Tipp: Vierter Jahrestag mit Freund Aris - Leni Klum immer noch total verknallt



Die Wehmut hält sich bei der GNTM-Chefin dabei in Grenzen. „Ich freue mich aber auch ein bisschen drauf.“ Tom und sie haben über die Feiertage nämlich anderweitige Pläne. Offenbar gönnen sich die beiden einen romantischen Strandurlaub, wie Heidi auf Fan-Nachfrage konkretisiert.