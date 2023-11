Auf einem weiteren Foto, das Leni in ihrer Story postet, ist Aris hingegen hellwach – und knutscht seine Freundin leidenschaftlich.

Lenis Follower feiern mit dem Paar und freuen sich in der Kommentarspalte, dass diese junge Liebe so beständig ist. „So süß, herzlichen Glückwunsch euch zwei“, „Alles Gute zum vierten Jahrestag“ oder „Die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat“, kommentieren Lenis Fans die Liebeserklärung an ihren Schatz.