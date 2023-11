An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattforminstagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Weitere Einstellungenkönnen Sie imPrivacy Centervornehmen.

Den niedlichen Schnappschuss hat allerdings nicht Leni selbst veröffentlicht, sondern Mama Heidi Klum (50). Neben zahlreichen Fotos ihrer legendären Halloween-Sause findet sich auch dieses Foto von den beiden verliebten Teenagern in ihrer Instagram-Story. Scheinbar waren die drei am Tag nach Heidis Grusel-Party gemeinsam unterwegs. Denn auf dem Profil des Models findet sich ein weiteres Foto, das sie mit ihrer Tochter Kopf an Kopf nebeneinandersitzend zeigt. Dazu postete sie lediglich zwei Emojis mit Herzchen.