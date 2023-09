Michael Gambons Karriere begann im Jahr 1963 in Dublin, am Edwards-MacLiammoir Gate Theatre. Unter Laurence Olivier gehörte er zum Originalensemble der National Theatre Company am berühmten Theater Old Vic. In den darauf folgenden 40 Jahren etablierte sich Gambon als einer der größten Theaterdarsteller seiner Zeit. Wegen Gedächtnisproblemen zog er sich Mitte der 2010er Jahre von der Bühne zurück.

In „ Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ spielte Michael Gambon zum ersten Mal die Rolle des Schuldirektor Albus Dumbledore. Richard Harris, der Original-Dumbledore, war nach schwerer Krankheit am 25. Oktober 2002 gestorben. Als Tribut an den in Irland geborenen verstorbenen Kollegen sprach Gambon seinen Professor Dumbledore mit irischem Akzent.