Für 2024 soll ein „großer Gottesdienst“ für Hannelore geplant sein, an dem „alle ihre Freunde teilnehmen können", erklärt Helmut Werner der Bild. Hannelore ist bereits am 8. November gestorben, doch Heino behielt ihren Tod eine ganze Woche für sich, um in aller Stille Abschied nehmen zu können.

Bei Hannelores Beerdigung in Kitzbühel sollen laut Bild-Bericht nur einige wenige Freunde dabei gewesen sein. Heinos Sohn Uwe (63) aus erster Ehe war ebenfalls angereist, um sich von seiner Stiefmutter zu verabschieden.