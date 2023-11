Die Worte ihrer Kollegen treffen mitten ins Herz.

„Hannah, Du warst etwas Besonderes. Du hast uns alle mit deinem Lachen angesteckt“, schreiben sie in einem Spendenaufruf für die getötete Notfallsanitäterin. Ihr Kollege Lennart A. soll die 21-Jährige am 29. Oktober auf einer Party in Bielefeld erstochen haben – offenbar weil er es nicht ertragen konnte, dass sie ihm eine Abfuhr erteilt hatte.

