Immer mehr Austausch findet via Smartphone statt, kein Wunder, dass viele Menschen zusammengerechnet fast einen ganzen Arbeitstag mit dem kleinen Gerät in der Hand verbringen. Doch es lohnt sich, auch mal eine Handy-Pause einzulegen. Für positive gesundheitliche Effekte soll schon eine Stunden am Tag ausreichen, wie eine Studie der Ruhr-Universität Bochum herausgefunden hat.