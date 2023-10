Ein Supermarkt-Klassiker: Kurz vor der Kasse fällt einem auf, dass man die Salami-Tiefkühlpizza, auf die man eben noch Heißhunger hatte, doch nicht kaufen möchte. Also ab damit in irgendein Regal. Wird schon keiner sehen! Dem Supermarkt kann hier ein hoher finanzieller Schaden entstehen. Dirk Uwe Clausen, Marktleiter eines Hamburger Supermarktes, zu RTL: „Es ist für uns wirklich ärgerlich, wenn ein Kunde zum Beispiel ein Fleischpaket im Regal ablegt und wir dort dann die Ware nicht mehr verkaufen können. Ein Tier hat dafür sein Leben gelassen und wir müssen diese Ware dann leider entsorgen.“ Damit es keinen Ärger gibt also lieber zurück damit in die Tiefkühlung.

Und so wird der nächste Einkauf im Markt dann auch wieder richtig super!