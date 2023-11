Drei Tage war der norwegische Kronprinz ohne seine Prinzessin an der Seite in Deutschland unterwegs. Am letzten Tag aber ist sie endlich da, und Haakon blüht quasi auf. Im Interview schwärmt das Prinzenpaar geradezu über die gemeinsam verbrachte Zeit. „Es ist richtig schön, zusammen reisen zu können und die Erlebnisse zu teilen“, zeigt sich der 50-Jährige beeindruckt und himmelt seine Mette-Marit dabei an.

„Das ist eine ganz tolle Stadt, die wir beide sehr genießen!“, pflichtet die 50-Jährige ihrem Ehegatten in der Hauptstadt bei. Dabei hat man als Zuschauer vielmehr das Gefühl, dass es den beiden Royals egal sein dürfte, wo sie sind. Hauptsache zusammen eben.

