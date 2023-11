Lese-Tipp: Ungewöhnliche Party-Pläne: Prinz Haakon von Norwegen wird 50 Jahre alt

Kronprinzessin Mette-Marit wird erst am letzten Tag des Deutschland-Besuches in Berlin hinzustoßen. Im Vorfeld der Reise hatte der Royal der Bild-Zeitung bereits erklärt, warum seine Ehefrau nicht an allen vier Tagen dabei sein wird. „Sie muss darauf achten, dass sie sich gesundheitlich nicht zu viel zumutet. Daher haben wir uns für Berlin entschieden. Ich werde die Termine in Hamburg und München alleine wahrnehmen“, bestätigte Haakon. Mette-Marit leidet an einer Lungenfibrose. „Sie hat eine chronische Lungenkrankheit. Das beeinträchtigt sie natürlich. Aber sie hat auch gute Tage und kann noch viel machen“, sagte Haakon.



Der Hof hatte bereits im September mitgeteilt, dass das Kronprinzenpaar während der Reise auch Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) treffen möchte – was für den letzten Tag der Reise geplant ist. In Berlin werden sie zudem eine Gedenkfeier zum Mauerfall besuchen. (spot on news/msu)