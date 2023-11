Ein Gespenst bei „W&L“?

Eine brennende Baustelle, Verdacht auf Schwarzarbeit – in letzter Zeit häufen sich die Ungereimtheiten bei Katrins (Ulrike Frank) Immobilienfirma. Dass in Wahrheit Carlos (Patrick Fernandez) hinter alldem steckt, wird ihr und Tobias (Jan Kittmann) jedoch nicht sofort klar. Denn wenn Carlos eins verstanden hat, dann ist es, wie man seine Spuren verwischt. Und so tappen die beiden weiter im Dunkeln. Der erste Teil der Wochenvorschau zeigt, wie nah „W&L“ am Rande einer Katastrophe steht.

