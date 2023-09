Großeinsatz an Osnabrücker Schule: Personen mit Waffe auf dem Schulgelände

Die Gefahr für die Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Sonnenhügel ist gebannt. Mit einem Großaufgebot an Kräften waren die Beamten hier seit 11 Uhr im Einsatz. Auf dem Schulgelände soll eine Person mit einer Schusswaffe gesehen worden sein. Daraufhin greifen die Notfallpläne der Schule sofort. Die Schüler und Lehrer schließen sich im Schulgebäude in ihren Klassenräumen ein.

Über die Plattform X, ehemals Twitter, fordert die Polizei auch Anwohner auf, in ihren Häusern zu bleiben. „Bitte meiden Sie die Umgebung. Bleiben Sie in Ihren Wohnungen“, heißt es in einem Post. Erste Gerüchte, es würde sich um eine Geiselnahme in der Schule handeln, kann die Polizei schnell als falsch dementieren.