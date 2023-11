Alexandr Perepelenko muss eigentlich hinter Gittern sitzen. Der 44-Jährige wurde 2012 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Für zwei Morde. Doch dann flüchtet er. In einem in einem selbstverfassten Brief an einen ehemaligen Mithäftling behauptet Perepelenko nun, dass er unschuldig sei. Der mutmaßliche Ex-Mithäftling Oleg Jung hat den Brief veröffentlicht – er liegt RTL vor. Seine Misson: Er will Perepelenko helfen, seine Unschuld zu beweisen.

In dem Brief ist zu lesen, dass der 44-Jährige sich nicht länger schlecht behandeln lassen wolle. Perepelenko behauptet, „schikaniert und gedemütigt“ worden zu sein. Außerdem „sei es kaum in Worte zu fassen, was ich als Mensch erlebt habe“, heißt es weiter.

Die ihm angelegte Fußfessel vergleicht er darin mit einem „Fußklotz, die den Methoden des Regimes der 1930er Jahre gleicht“. Perepelenko würde lange Zeit brauchen, bis er sich von den seelischen Qualen in den Wänden der JVA Bruchsal erholt habe, schreibt er. Alexandr Perepelenko sieht sich als Justizopfer.