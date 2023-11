Der Vorfall am vergangenen Freitag habe sich wenige Hundert Meter über dem Boden ereignet, so die Zeitung weiter. Es sei unklar gewesen, wie die Maschine unter diesen Umständen landen sollte. Die Generatoren seien normalerweise für die Stromerzeugung an Bord verantwortlich.

Die Crew habe zunächst gemeldet, dass die Triebwerke noch liefen, die Generatoren allerdings ausgefallen wären. Auch seien weitere Schäden nicht auszuschließen, heißt es unter Berufung auf den Branchendienst „Aviation Herald“, der regelmäßig über Flugzwischenfälle berichtet.

Kurz vor der Landung sei es den Piloten laut der Zeitung gelungen, die Generatoren wieder in Betrieb zu nehmen. Sie landeten die Maschine schließlich ohne Probleme mit etwas Verspätung.