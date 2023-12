Seinen Schrebergarten will Herr H. verkaufen. Zu schlimm sind die Erinnerungen, die hochkommen. Denn hier erleidet der 83-Jährige am 21. Mai 2023 die zwei schlimmsten Tage seines Lebens. Karim S. soll den älteren Mann in dessen Haus auf einer Schrebergartenparzelle eingesperrt, verletzt und ausgeraubt haben. Er bedrohte den Senior mit einem Messer, attackierte ihn körperlich mit Schlägen und Tritten und sperrte ihn im eigenen Badezimmer ein. Der Räuber ließ sein Opfer erst nach zwei Nächten wieder frei und nahm seine EC-Karte mit.

