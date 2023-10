Am Freitag um kurz nach 11 Uhr verkündete das norwegische Nobelkomitee in Oslo, wer die bedeutungsvolle Auszeichnung in diesem Jahr erhält. Die Zahl der Nominierten in diesem Jahr war in der Geschichte des Preises nur ein Mal höher. Wer sich unter ihnen befindet, ist stets ein gut gehütetes Geheimnis. Das führt alljährlich zu vielen Spekulationen. Denn: Der Friedensnobelpreis gilt als wichtigste politische Auszeichnung der Welt. Gewinnerin Mohammadi geht mit der diesjährigen Auszeichnung in die Geschichtsbücher ein!

Sie bekommt den prestigeträchtigen Preis „für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und ihren Kampf für die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit für alle“, wie die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen, bei der Preisbekanntgabe in Oslo sagte. Aktuell verbüßt die 51-jährige Preisträgerin eine langjährige Haftstrafe im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Teheran.

Wolodymyr Selenskyj, António Guterres oder der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag galten im Vorfeld bei Experten als Favoriten. Häufig wird eine einzelne Person oder Organisation mit ihm ausgezeichnet, das Nobelkomitee kann ihn aber auch wie im Vorjahr an bis zu drei Preisträger zugleich vergeben: Ales Bjaljazki, belarussischer Menschenrechtsanwalt, die Menschenrechtsorganisationen Memorial aus Russland und das Center for Civil Liberties aus der Ukraine gewannen 2022.

Im Unterschied zu den restlichen Nobelpreisen ist der Friedensnobelpreis der einzige, der nicht in Schwedens Hauptstadt Stockholm verliehen wird. Das Nobelkomitee wird sie alle am 10. Dezember überreichen, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel. (jak mit dpa)