Frau (18) soll Mann per Dating-App in Hinterhalt gelockt haben - dann wird er überfallen

Die Bevölkerung sollte helfen, die unbekannte Frau zu finden. Doch dieser Druck war der Frau aus Rheinland-Pfalz offenbar zu hoch, denn nur wenige Tage später meldet sie sich bei der Polizei auf der Davidwache in Hamburg.

Die Frau, die sich auf ihrem Dating-Profil Lara nennt, soll ihr Opfer auf der Plattform kennengelernt haben. Am 22. März trifft sie den Mann in einem Park im Kölner Stadtteil Finkenberg. Doch nach einer kurzen Unterhaltung kommen sechs bis sieben Jugendliche auf sie und ihre Verabredung zu, erklärt die Polizei. Erst fragt die Gruppe dem Mann nach einem Feuerzeug. Dann greifen sie denn Mann mit Pfefferspray an und verlangen seine Wertsachen, heißt es.

