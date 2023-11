Aus Deutschland kennt er bereits eine Mannschaft: Bayern München. „Ein Fußball-Team, das die Liga seit Jahren dominiert“, zeigt sich der 28-Jährige amtierende Super-Bowl-Gewinner von der Münchner Meisterserie beeindruckt.

Mahomes ist in Frankfurt also dabei. Sein Tight End Travis Kelce wird ebenfalls an seiner Seite stehen. Doch was ist mit Kelces Liaison Taylor Swift?

Lese-Tipp: Was steckt hinter dem irren Swift-Hype?

Seit Wochen bewegt die Romanze zwischen Swift und Kelce die NFL, ja gefühlt sogar die ganze Welt. Bei den Heimspielen der Chiefs jubelt die Sängerin ihrem Tight End im Arrowhead Stadium zu, manchmal ist sie auch auswärts dabei. Ob das auch in Frankfurt so sein wird? Die Frage lässt sich wohl erst am Sonntag klären. (nie)