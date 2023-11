„Ich habe noch nie einen so drastischen Wetterumschwung erlebt“, stammelt Mercedes-Pilot George Russell.

Am Samstagabend (19.30 Uhr) kommt es zum letzten Mal in diesem Jahr zu einem Sprintrennen in der Formel 1. Bei dann wohl strahlendem Sonnenschein.

Lese-Tipp: YEE-HAW! Mick Schumacher und seine Laila zeigen ziemlich flotte Sohle

Vor einem Jahr gewann Russell das 100 Kilometer lange Rennen, am Tag danach triumphierte der 25 Jahre alte Brite sogar auch noch beim Grand Prix – der bis dato letzte Mercedes-Sieg. (mli)