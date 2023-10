Verstappen sieht ein großes Problem und fordert Verbesserungen sowie mehr Respekt. „Es ist in Ordnung, seinen Lieblingsfahrer zu unterstützen. Aber man muss auch die Konkurrenten respektieren“, sagt er. „Leute, die nicht ihr Gesicht zeigen müssen, können sagen, was sie wollen. Und das ist nicht nur in unserem Sport so. Es muss besser geregelt werden, was über Menschen gesagt, getan und geschrieben werden darf.“

Die Rennorganisatoren in Mexiko werben bereits mit einer Kampagne unter dem Titel „#racespect“ für besseres Benehmen unter den Fans und wenden sich gegen Schmähungen und Attacken jeglicher Art gegen Piloten. Verstappen und Pérez sind auch auf den Plakaten zu sehen. Der erste Schritt ist also getan! (nlu/dpa)