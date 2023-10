Noch während Stefan Steinart in seinem Mietwagen sitzt, fallen ihm zwei junge Männer auf, die seinen Weg kreuzen, als er gerade vom Parkplatz fahren will. Womöglich hauen die beiden Männer plötzlich auf sein Auto. Stefan Steinhart steigt aus, will sehen, ob ein Schaden am Auto entstanden ist. Dann geht es schnell: Einer der beiden Männer soll ihm ohne Vorwarnung eine Bierflasche ins Gesicht geschlagen haben. „So erschreckend schnell, dass ich gar nicht fassen konnte, dass eine Glasflasche in meinem Gesicht explodiert ist“, erzählt Stefan Steinhart im RTL-Interview.

