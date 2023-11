Ein Mann und vielleicht in Zukunft auch eine Familie für Jessica? Da hat die Schauspielerin noch so ihre Zweifel, wie sie im Interview erzählt: „In der Vergangenheit haben wir ja erfahren, dass Jessica nicht unbedingt Nachwuchs haben möchte, da sie auch ohne sehr glücklich ist. Aber man weiß ja nie, was in der GZSZ-Welt passiert. Jetzt bekommt aber erstmal Nina Ensmann ein Baby. (lacht)“

Denn während Jessica bei GZSZ noch auf der Suche nach ihrem Traumprinzen ist, hat Nina diesen im wahren Leben schon längst gefunden und jetzt kommt es sogar noch besser, denn ihre Liebe wird mit einem Baby gekrönt.