Jessica muss sich beweisen!

Auch wenn der Alltag im Krankenhaus und vor allem der Schichtdienst Jessica (Nina Ensmann) einiges abverlangt, so ist sie doch froh darüber, einen Beruf gefunden zu haben, mit dem sie ihren Menschen etwas zurückgeben kann. Und dass der Beruf weitaus mehr als den Job im „Jeremias“-Krankenhaus mit sich bringt, erlebt Jessica nun am eigenen Leib: Als sie nach einer anstrengenden Schicht die U-Bahn nach Hause nimmt, fällt ihr ein bewusstloser junger Mann auf. Nachdem sie zunächst vermutet, dass er nur in der Bahn eingeschlafen ist, wird ihr schnell klar, dass die Situation weit ernster ist: der Mann ist in Lebensgefahr – wie Jessica in dieser außergewöhnlichen Situation reagiert, zeigt das Vorschau-Video.