Was Caroline Beil und Bürger Lars Dietrich nach der Theaterpremiere ihres Stückes „Rent a Friend“ in Worms erleben mussten, gleicht einem reinen Albtraum. In der Nacht zum Mittwoch (22. November) brach in der Nähe ihres Hotels ein Feuer in einem Handyreparaturladen aus. Das Geschäft brennt komplett nieder und die Flammen greifen auch auf die Unterkunft der Schauspieler über. Sie müssen sich aus dem Gebäude retten – Bürger Lars Dietrich sogar aus dem ersten Stockwerk springen. Der Schock sitzt tief, doch körperlich bleiben die Stars unversehrt.

Lese-Tipp: Alle Hintergründe zum Feuer-Drama in Worms

Heute Mittag, einige Stunden nach dem Vorfall, sprechen die beiden in einem Video-Call mit RTL. „Ich hatte richtig Todesangst“, erinnert sich Caroline Beil. Alles sei voller Qualm gewesen. Fast zehn Minuten lang habe sie Todesangst gehabt. „Mir war auch alles egal. Also ich hab einfach alles instinktiv liegen lassen – ich musste mich erstmal retten“, merkt Bürger Lars Dietrich an. Es habe sich angefühlt wie in einem Film. „Ich habe keine Feuerleiter, keinen Notausgang gefunden – nur diese Tür, die offen war von dem anderen Hotelinsassen. Bin dann dadurch gerannt, hab das Fenster aufgemacht, das Auto gesehen und bin runtergesprungen, weil ich einfach nur überleben wollte“, holt er weiter aus.

Ihre Tournee führen die Schauspieler trotz schlafloser Nacht zwar heute in der Schweiz fort, aber ihre Flucht vor dem Inferno werden sie so schnell sicherlich nicht vergessen.