Trotz aller Bemühungen ist eins ganz wichtig: Glück ist nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. „Wer das erkennt, kann die Glücksmomente eher genießen“, erklärt Marquardt. „Und tatsächlich brauchen wir auch alle Gefühle.“ Es sei daher wichtig, auch die anderen Gefühle zuzulassen, denn dann erscheinen die Glücksmomente nochmal schöner.

„Dankbarkeit ist die kleine Schwester des Glücks“, sagt die Expertin für Mental Health. Es ist daher entscheidend für das große Glück, auch die Momente am Tag zu erkennen, für die jeder einzelne dankbar sein sollte.

Dabei hilft ein sogenanntes Dankbarkeits- oder Glückstagebuch. Einfach die schönen kleinen Momente aufschreiben, immer dann, wenn sie passieren oder abends als reflektierte Zusammenfassung des Tages. Und das kann wirklich alles sein: Das nette Lächeln eines entgegenkommenden Fußgängers, ein besonders leckeres Frühstück, eine schöne Postkarte von Freunden, ein zufriedener Blick in den Spiegel – ganz egal was, solange es Sie in dem Moment glücklich gemacht hat.

Mit der Zeit schärft sich unser Blick auf diese schönen Momente und der Fokus unser Gehirn konzentriert sich dann automatisch auf dieses kleine Glück im Alltag.