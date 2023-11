In einem ruhigen Wohngebiet in Delmenhorst kommt es am 19. November zu einem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht.

Am Sonntagabend (19. November) gegen 19.45 Uhr kommt es zu dem tödlichen Unfall in Delmenhorst! Im Ziethenweg wird ein 58-jähriger Mann überfahren: In einer ruhigen 30er-Zone mitten in einem Wohngebiet. Und obwohl Nachbarn sofort Erste Hilfe leisten, verstirbt der Mann noch an der Unfallstelle – zu schwer sind seine Verletzungen.

Der 58-Jährige wohnt in direkter Nähe, wie die Polizei RTL erklärt. Kurze Zeit später ist auch die Partnerin des Unfallopfers vor Ort und muss alles mit ansehen!

