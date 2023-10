Lieblingsspeisen sammeln

Notieren Sie alle Gerichte, die Sie und Ihre Familie gerne essen. Aus dieser Liste können Sie dann jederzeit wählen, ohne lange überlegen zu müssen. Geben Sie dabei unbedingt jedem Familienmitglied ein Stimmrecht – auch Kinder sollen ihre Lieblingsgerichte einbringen dürfen.

Nur einmal die Woche einkaufen

Am Anfang mag es ungewohnt sein, für die gesamte Woche im Voraus einzukaufen. Nehmen Sie sich deshalb ausreichend Zeit, Ihren Wocheneinkauf zu planen. Sie werden schnell ein Gefühl dafür bekommen, welche Mengen Sie tatsächlich benötigen und sich durch die selteneren Supermarktbesuche am Ende viel Zeit und Stress ersparen.

Neues ausprobieren

Damit es nicht langweilig wird, sollten Sie zusätzlich zu den Lieblingsgerichten auch neue Rezepte integrieren. Werfen Sie wieder einmal einen Blick in die Kochbücher, die im Regal verstauben, oder lassen Sie sich im Internet inspirieren. Vielleicht sind hier direkt ein paar neue Lieblinge dabei! Nutzen Sie vielleicht die Wochenenden, an denen Sie mehr Zeit haben, um Gerichte zu kochen, die neu und etwas aufwändiger sind.

Routine einführen

Machen Sie einen Tag pro Woche fest, an dem Sie Ihren Wochen-Speiseplan erstellen. Achten Sie dabei auf eine ausgewogene Küche mit viel Gemüse, Salat, gesunden Kohlenhydraten und vielleicht nur je einmal die Woche Fleisch oder Fisch, dafür aber Ware von hoher Qualität.

Reste verwerten und nicht jeden Tag durchplanen

Bei guter Wochenplanung werden Sie Ihre Lebensmittelreste drastisch reduzieren können. Lassen Sie allerdings am besten ein bis zwei Tage offen, damit Ihr Plan nicht durcheinandergeworfen wird, wenn Sie auswärts essen oder einmal beim Lieferdienst bestellen wollen. Außerdem bleibt so noch Gelegenheit, eventuelle Reste vom Vortag zu essen oder übrig gebliebene Lebensmittel zu verwerten.

Zeitplan im Blick behalten

Denken Sie daran, dass Sie vielleicht nicht jeden Tag Zeit haben, lange in der Küche zu stehen. Passen Sie die Rezepte Ihrem Terminkalender an und planen Sie an Tagen, an denen Sie viel zu tun haben, weniger aufwendige Gerichte ein.

