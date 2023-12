Das zweiminütige Video zeigt einen alten Mann mit Krückstock, der zu den Klängen von «People Help The People» der Sängerin Birdy durch die Stadt läuft. Er legt Blumen auf ein Grab. Will Menschen auf der Straße grüßen, die nicht reagieren. Setzt sich dann allein in einen Pub und bestellt ein Bier. Alkoholfrei, wie Burns betont. Es sei ihr wichtig, dass man im Pub keinen Alkohol trinken müsse. Als er allein am Tisch sitzt, erlebt er einen besonderen Moment der Menschlichkeit. Ein junges Paar mit Hund beschließt, dem Fremden Gesellschaft zu leisten.

Sie wollten die Menschen daran erinnern, freundlich zu sein, sagte Burns. „Dafür braucht es nicht viel - vielleicht ein einfaches Hallo, vielleicht ein Lächeln.“ Eine Botschaft, die wir uns in der Adventszeit alle zu Herzen nehmen sollten. (dpa/lkö)