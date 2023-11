Erschreckende Umfragezahlen! Jeder vierte Deutsche fühlt sich einsam

25 Prozent der Erwachsenen in Deutschland fühlen sich laut einer repräsentativen Umfrage sehr einsam. Mehr als doppelt so hoch (53 Prozent) ist der Anteil unter den Befragten, die nach eigenen Angaben aktuell eine depressive Phase durchleben. Das geht aus dem „Deutschland-Barometer Depression 2023“ hervor, das am Dienstag vorgestellt wird und der Deutschen Presse-Agentur vorab vorliegt.

Die empfundene Einsamkeit wurde anhand mehrerer Kriterien gemessen: Die Befragten sollten zum Beispiel angeben, ob sie immer jemanden haben, mit dem sie über Alltagsprobleme reden können oder ob sie einen wirklich guten Freund vermissen.

Für die Studie im Auftrag der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention wurden knapp 5200 Erwachsene unter 70 Jahren online befragt, darunter Menschen mit und ohne Depressionen.