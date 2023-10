Wir büßen also sechs Jahre lang enorm an Lebensqualität ein – auch das habe man im Rahmen der Umfrage ermittelt. Denn: „39 % der Befragten empfinden ihre Lebensqualität während einer Erkältung in der Regel als sehr stark oder stark eingeschränkt.“ Kein Wunder, ständiges Naseschnäuzen und Husten sorgt nicht selten dafür, dass man sich in seine vier Wände zurück zieht und gesellschaftliche Ereignisse meidet.

Da man eine Erkältung nicht mehr aufhalten kann, wenn sie einmal da ist, hilft es nur, Präventivmaßnahmen zu ergreifen, damit sich die Viren erst gar nicht festsetzen können. Das beste Mittel der Vorbeugung? Auch das verrät Dr. Christoph Specht im Video – also, schauen Sie rein. (vho)