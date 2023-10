Erdbeben-Drama in Afghanistan: Taliban gehen von 2.000 Todesopfern aus

Die Hilfsorganisation Roter Halbmond hatte am Morgen zuerst von rund 500 Todesopfern gesprochen. Die verzweifelte Suche nach Überlebenden und weiteren Toten, die noch unter den Trümmern verschüttet sind, ist noch in vollem Gang. Die Zahl der Opfer könnte also weiter steigen.

Mehrere Dörfer in der stark betroffenen Grenzprovinz Herat sind Behördenangaben zufolge komplett zerstört worden. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren von der Erdbeben-Katastrophe insgesamt rund 4.200 Menschen betroffen, mindestens 600 Häuser wurden zerstört. Allein in das größte Krankenhaus der Provinzhauptstadt Herat seien gut 200 Tote und rund 700 Verletzte gebracht worden, hieß es aus medizinischen Kreisen.

