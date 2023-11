Das grenzt an ein Wunder!

Nach all dem Drama ist Christoph Scheiblhofer (21) nun am Ziel seiner Träume: Der Judo-Kämpfer aus Österreich trat am vergangenen Wochenende für sein Team UJZ Mühlviertel im Finale der Bundesliga an. Doch hinter seinem Triumph steckt ein schlimmes Schicksal.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp – HIER direkt ausprobieren!