Die Mobilen Retter sind ehrenamtliche qualifizierte Ersthelfer. Die Idee entstand 2013, erzählt Dennis Brüntje, Geschäftsführung Mobile Retter e.V., im RTL-Interview: „Prof. Ralf Stroop, leitender Notarzt im Kreis Gütersloh, hat die Erfahrung gemacht, dass eine Person in seiner Nachbarschaft in Not war. Der Rettungsdienst fuhr vor und er hat sich überlegt: ‘Hätte ich gewusst, dass die Dame in Not ist, hätte ich doch helfen können, ich bin doch qualifiziert.’“

Die Lösung habe auf der Hand gelegen: „Was haben wir heutzutage alle dabei? Das Smartphone!“ Gemeinsam mit der Kreisverwaltung im Kreis Gütersloh habe man also die Smartphone basierte Ersthelferalarmierung ins Rollen gebracht. Seit 2018 seien die Mobilen Retter „online“.

Und seither überbrücken sie lebenswichtige Minuten. Denn: Im Durchschnitt dauere es viereinhalb Minuten, bis ein Mobiler Retter beim Patienten ist. Im Vergleich: Im bundesweiten Durchschnitt brauche der Rettungswagen rund neun Minuten. „Das Projekt setzt eben da an, bei der Verkürzung des therapiefreien Intervalls, bis der Rettungsdienst eintrifft.“