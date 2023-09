„Dann hör doch einfach auf!“ – diesen Satz bekommen Alina und Dan viele Male zu hören. Es dauert Jahre, bis die Beiden beschließen, dass sie so nicht mehr leben wollen. „Ich war so müde von diesem Leben ein Volljunkie zu sein“, so Dan. Der 39-Jährige beschreibt die Drogensucht als eine Art Job. Jeden Tag aufstehen, um wie auch immer an Geld zu kommen. Das alles, um den ständigen Drang nach Drogen zu befriedigen. „Viele vergessen, dass auch die Seele krank werden kann“, erzählt uns die 37-Jährige im RTL-Interview.