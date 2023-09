Ekel-Sprinter kippt auf A 24 um: Fleisch und Innereien fallen heraus

Ein 26-jähriger Berliner ist mit einem Transporter am Freitag unterwegs auf der A24 in der Nähe der schleswig-holsteinischen Gemeinde Gudow. Plötzlich kommt der Wagen ins Schlingern. Der Grund: ein Reifenschaden. Der Fahrer kann sich selbst befreien und klettert aus dem Auto, das zwischen den beiden Fahrstreifen liegt. Die Polizei ist schnell am Unfallort. Die Beamten überprüfen die Frachtpapiere: Der Sprinter ist mit 450 Kilogramm überladen!

